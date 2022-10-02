"Погодный армагеддон": где ожидается резкое ухудшение метеоситуации

В некоторых областях пройдут дожди, придет похолодание, а ветер усилится вплоть до штормовых порывов

Несмотря на старания синоптиков "привлечь" в Украину хорошую погоду, сегодня, 2 октября, в большинстве областей она ощутимо изменится, притом не в лучшую сторону.

Об этом пишет в своем Facebook Наталья Диденко.

"В воскресенье над нами расположится циклон с верными друзьями – атмосферными фронтами и потому практически повсюду пройдут дожди, усилится вплоть до штормовых порывов ветер и придет похолодание!" – отмечает она.

Еще более категоричен народный синоптик Стас Щедрин.

"2 октября по всей Украине ожидается сильное усложнение погоды, в большинстве регионов пройдут сильные и очень сильные ливни грозы… , а в ночь на 3 и днем 3 октября по всей Украине ожидается еще и резкое и существенное похолодание до 0+5 в ночи и +5+13 днем", — предрекает специалист.

В целом температура воздуха в последний день недели снизится, и в течение дня будет составлять +12+17 градусов, только в восточной части страны еще будет лето, +18+24 градуса. Ветер сначала юго-западный, затем северо-западный, 5-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду — то есть, сильный.

Предупреждение синоптиков

В Киеве 2 октября ожидается дождь, сильный ветер до 15 метров в секунду, похолодание до +12+14 градусов.

Погода в столичном регионе

К счастью, такой "заунывной" погода будет недолго, и уже со среды в Киеве начнется повышение температуры.

Погода в столичном регионе

Даже на Западе страны дожди будут лить только пару дней, и потом осеннее солнце снова порадует нас теплом.

Погода в западных областях

В центре страны "градус тепла" будет еще выше, и следующие выходные и начало недели пройдут при максимальных "плюс 20 градусов".

Метеоситуация в Центре

Чуть меньше тепла, но намного больше солнца обещают синоптики и жителям южных областей.

Погода на Юге

Впрочем, что там говорить – ведь весь октябрь месяц станет "уникальным" – погода, наконец-то, будет соответствовать климатической норме.