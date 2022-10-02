Погодные капризы и много осадков: какой будет погода в Украине в октябре

Во второй половине месяца вероятно даже выпадение снега

В октябре этого года синоптики ожидают переменчивую погоду не только в Украине, но и по всей Европе. По данным Укргидрометцентра, в западной части акватории Средиземного моря ожидается развитие области высокого давления.

Как рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, на севере и северо-востоке Европы будут проходить циклоны и атмосферные фронты преимущественно атлантического происхождения, это значит, что температура воздуха будет держаться в рамках среднегодовой нормы, а вот количество осадков будет превышать средние показатели на 30-70%.

В Украине температура воздуха ожидается в пределах нормальных значений, а местами даже на 1-2 градуса выше средних показателей.

По расчетам синоптиков, в октябре в среднем в Украине стоит ждать +6…+9 градусов, а в южных областях — +10…+11 градусов.

Будет в октябре и много осадков, в среднем на 20-40% выше нормы, впрочем, это не касается южных областей, где ожидается засушливая погода. Кроме того, во второй половине месяца местами может выпасть снег.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Владимир Деркач подробно рассказал в комментарии "Телеграфу" о том, какой погоды стоит ждать украинцам в октябре и ноябре этого года.