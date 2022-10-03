"Бабье лето" не придет? Ожидать ли потепления в октябре

Меньше всего с погодой повезет западным областям

На второй месяц осени украинцы строили много планов, ведь синоптики прогнозировали потепление и приход "бабьего лета". Но октябрь наступил, а теплая погода вернулась далеко не во все регионы. Во многих областях текущий месяц начался с дождей и сильных порывов ветра.

"Телеграф", опираясь на данные погодного сайта meteoprog.ua, разбирался, придет ли в Украину потепление и когда это произойдет.

В Киеве дожди отступят в среду, 5 октября. А с 6 октября в столице станет теплеть — температура воздуха прогреется до +18 тепла днем и будет держаться на таком уровне около недели. С 11 числа столбики термометров покажут уже +22 выше нуля – такие погодные условия также подержатся несколько дней.

В Одессе и в начале октября было тепло, однако синоптики говорят, что с 6 октября станет еще теплее — температура воздуха повысится до +22 градусов тепла и будет радовать южный регион такими показателями более недели.

В Харькове существенно теплее станет с 7 октября, когда столбики термометров покажут +18. Следующая волна тепла придет в город 11 октября – тогда воздух прогреется до +22 градусов.

В Днепре самым теплым периодом следующих двух недель станет 11-16 октября – в дневное время прогнозируется +24+25 градусов тепла, без осадков.

Во Львове следующие две недели будут не такими теплыми, как хотелось бы. Самая большая температура, которую прогнозируют в дневное время, — это +18 тепла. Их ожидают с 6 по 9 октября, а затем снова температура воздуха пойдет на убыль.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по расчетам синоптиков, в октябре в среднем в Украине следует ожидать +6…+9 градусов, а в южных областях – +10…+11 градусов.