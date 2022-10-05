Теплая погода еще придет в Украину: синоптики рассказали, чего ждать в октябре

Осадков также можно не ожидать в ближайшее время

После довольно прохладного сентября, неожиданно порадовавшего украинцев сразу после завершения летних высоких температур, стал актуальным вопрос прогноза на октябрь. Ежегодно этот месяц особенно разный, температуры могут сильно колебаться от морозных до почти летних. Так, считается, что в этом году следует ожидать все же новостей о последнем тепле перед зимой.

Об этом сообщил кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич в эксклюзивном комментарии для "Телеграфа". Он отметил, что уже скоро в большинство украинских областей придет явление бабьего лета.

"В дневное время воздух будет прогреваться до +12...+17°С, а в конце первой декады и в начале второй вследствие более интенсивного поступления теплого воздуха из Западной Европы дневные температуры будут повышаться до +18...+23°С, на юге и Закарпатье термометры покажут летние значения в пределах +23…+26°С", – рассказал синоптик.

По словам Кибальчича, очевидно, что ночью могут быть небольшие заморозки, но все же среднесуточная температура окажется выше на +4…+9°С, чем средняя температура ежегодно в этот период. Кроме того, маловероятно, что будут осадки в течение так называемой "золотой осени". Это связано с тем, что все циклоны и связанные с ними атмосферные фронты будут передвигаться на севере континента, так что в Украину не придут.

Как сообщал "Телеграф" ранее, синоптики спрогнозировали погоду в октябре — с самого начала месяца придут дожди. Тем не менее, бабье лето еще будет — его следует ожидать в середине месяца.