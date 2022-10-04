Погода готовит приятный сюрприз: чего украинцам ждать до конца недели

В Украине станет теплее

В Украине в ближайшие дни ожидается потепление, хотя ему будут предшествовать дожди и резкие порывы ветра

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украине будет преобладать область повышенного давления, с западным и юго-западным переносом воздушных масс.

Впрочем, по данным ведомства до конца рабочей недели станет ощутимо теплее.

В ближайшие сутки стоит ждать умеренных осадков практически в северных областях, в южных же будет сухо. При этом температуру воздуха днем стоит ждать на уровне +8…+13, а ночью +4…+9. На востоке и юге будет теплее — до +14…+19 градусов.

Синоптики также предупреждают о том, что возможны порывы ветра, силой 15-20 м/с.

До конца рабочей недели температура воздуха поднимется до +14…+19 градусов, а ветер ослабнет.

Как сообщалось ранее, в октябре 2022 года погода будет переменчивой, а эта тенденция будет сохраняться не только в Украине, но и по всей Европе.

А народный синоптик Владимир Деркач подробно рассказал в комментарии "Телеграфу" о том, какой погоды стоит ждать украинцам в октябре и ноябре этого года.