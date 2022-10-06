Погода не може не тішити: бабине літо в Україні затримається

Ця осінь здивує укранців своїми температурами

Погода у вересні цього року справді здивувала прохолодою — майже з перших днів місяця і аж до його завершення тривали дощі та тумани, а температури були не такими сприятливи, як хотілося б. На щастя, встигнути відчути останні теплі промені сонця ще можна, адже бабине літо прийде в Україну вже дуже скоро і затримається до кінця другої декади жовтня.

Про це повідомив народний синоптик Стас Щедрін на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, ці дати є не 100-відсотково правильні, але саме на них можна орієнтуватися.

"Є хороша новина. Схоже, я на кілька днів помилився, найімовірніше, бабине літо, яке сьогодні почало наступати, затримається не до 10-12 числа, як я раніше прогнозував, а аж до кінця другої декади жовтня. Таке відчуття, що вересень з жовтнем помінялися. У вересні холод та дощі, а в жовтні навпаки сонце та комфортне тепло", — йдеться в повідомленні Щедріна.

Крім того, синоптик оприлюднив карту циклонів. Там можна побачити, що холодні температури обходять територію України.

Повідомлення Стаса Щедріна

Як повідомляв "Телеграф" раніше, кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич розповів, що середня температура в жовтні буде в межах норми. Проте, будуть й опади, які значно перевищують норму.