"Плаксиві вихідні" та надія на прихід тепла з ЄС: якою буде погода найближчого тижня

На більшій території країни запанує негода

Відповідно до прогнозів синоптиків, погода не збирається радувати українців найближчими днями.

Такий не надто веселий прогноз підтвердила у своєму відео синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, із заходу на територію України вривається циклон, який несе сірі осінні хмари та дощі у більшість областей. Внаслідок тривалого періоду дощової погоди загальна кількість опадів очікується близькою до місячної норми (в межах 30-70 мм).

Прогноз погоди на вихідні

З іншого боку, прибуття циклону може супроводжуватися окремими поривами вітру.

"Так що запасайтеся парасольками і будьте оптимістично налаштовані в будь-яку погоду. Тримаємося ", — рекомендує Птуха.

Погода у суботу, 10 вересня

Триватимуть дощі та завтра, 11 вересня, — вночі у північних, більшості центральних, на півночі Одеської та Миколаївської областей значні дощі; лише на сході та південному сході країни без опадів.

Вітер південно-східний ↖ з переходом на північно-західний ↘ 7-12 м/с, завтра вдень на Правобережжі, в неділю в Україні місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-14°, 10-11 вересня у східній частині 2-8° тепла; вдень 12-18, на півдні країни 19-23.

Не омине негода стороною і столичний регіон: сьогодні, 10 вересня, на Київщині хмарно з проясненнями, сильний дощ. Вітер південно-східний 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 8-13 °, вдень 13-18 °. При цьому протягом доби 10 вересня та вночі 11 вересня сильний дощ. Крім того, рівень небезпеки – жовтий.

Погода 10 вересня у столичному регіоні

Затримається негода, на думку народного синоптика Стаса Щедріна, до 13 вересня: у цей день з’являться перші теплі маси з Європи, і на Заході країни переважатиме сонячна погода.

Понеділок, 11 вересня

Погода у понеділок, 12 вересня

Погода у вівторок, 13 вересня

Наступного дня, 14 вересня, тепло впевнено завоює велику частину країни, витіснивши дощові маси на південь та схід.

Погоди на середу, 14 вересня

При цьому "вночі українські термометри покажуть 6-14 тепла, а вдень очікується 15-21 вище нуля. …14-15 вересня на Закарпатті, Прикарпатті, у Вінницькій та Одеській областях стовпчики термометрів вдень досягнуть позначок 22-26 градусів тепла", — впевнена заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

Потім приблизно до 18 вересня температура повітря практично у всіх регіонах підвищуватиметься, і після наступних вихідних розпочнеться її спад.

Погода у Києві на два тижні

Погода у Львові на два тижні

Погода в Дніпрі на два тижні

Погода в Одесі на два тижні

Але, на щастя, бабине літо вже не за горами.