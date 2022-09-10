"Плаксивые выходные" и надежда на приход тепла из ЕС: какой будет погода в ближайшую неделю

На большей территории страны воцарится непогода

В соответствии с прогнозами синоптиков, погода не собирается радовать украинцев в ближайшие дни.

Такой не очень веселый прогноз подтвердила в своем видео синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По словам синоптика, с запада на территорию Украины врывается циклон, который несет серые осенние облака и дожди в большинство областей. В результате длительного периода дождливой погоды общее количество осадков ожидается близким к месячной норме (в пределах 30-70 мм).

Прогноз погоды на выходные

Кроме того, прибытие циклона может сопровождаться отдельными порывами ветра.

"Так что запасайтесь зонтиками и будьте настроены оптимистически в любую погоду. Держимся", — рекомендует Птуха.

Погода в субботу, 10 сентября

Продолжатся дожди и завтра, 11 сентября, — ночью в северных, большинстве центральных, на севере Одесской и Николаевской областей значительные дожди; только на востоке и юго-востоке страны без осадков.

Ветер юго-восточный ↖ с переходом на северо-западный ↘ 7-12 м/с, завтра днем ​​на Правобережье, в воскресенье в Украине местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-14°, 10-11 сентября в восточной части 2-8° тепла; днем 12-18, на юге страны 19-23.

Не обойдет непогода стороной и столичный регион: сегодня, 10 сентября, в Киевской области облачно с прояснениями, сильный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем по области местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13°, днем 13-18°. При этом в течение суток 10 сентября и ночью 11 сентября сильный дождь. Кроме того, уровень опасности – желтый.

Погода 10 сентября в столичном регионе

Задержится непогода, по мнению народного синоптика Стаса Щедрина, до 13 сентября: в этот день появятся первые теплые массы из Европы, и на Западе страны будет преобладать солнечная погода.

Погда в воскресенье, 11 сентября

Погода в понедельник, 12 сентября

Погода во вторник, 13 сентября

На следующий день, 14 сентября, тепло уверенно завоюет большую часть страны, вытеснив дождливые массы на юг и восток страны.

Погда на среду, 14 сентября

При этом "по ночам украинские термометры покажут 6−14 тепла, а днем ожидается 15−21 выше нуля. …14−15 сентября на Закарпатье, Прикарпатье, в Винницкой и Одесской областях столбики термометров днем достигнут отметок 22−26 градусов тепла", — уверена заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

Затем примерно до 18 сентября температура воздуха практически во всех регионах будет повышаться, и после следующих выходных начнется ее спад.

Погода в Киеве на две недели

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К счастью, бабье лето уже не за горами.