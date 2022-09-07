Готовьте зонтики: синоптики огорчили прогнозом до конца недели

Осадки несут с собой похолодание

Погода в ближайшие дни жителей Украины радовать не будет, во всяком случае синоптики предупреждают об очередной волне затяжных дождей, а местами с грозами.

Так в прогнозе Укргидрометцентра говорится, что уже в четверг, 8 сентября, дожди начнутся в некоторых западных и южных областях, а в последующие дни постепенно распространятся на остальные части нашей страны.

Сообщается, что в четверг осадки стоит ждать в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях на западе, а также в Одесской и Николаевской областях на юге. Температура воздуха по стране будет сохраняться на уровне +18…+22 градусов, кроме Закарпатья, где может разогреться вплоть до +26 градусов.

В течение пятницы и субботы волна осадков будет распространяться дальше на восток, а температура воздуха постепенно будет снижаться, местами вплоть до +13…+15 градусов.

Уже в воскресенье синоптики ожидают дожди по всей территории Украины, и прогнозируют, что в понедельник картина особо не изменится.

Как сообщалось ранее, осень в Украине началась с резкого похолодания, однако не все еще потеряно и украинцы смогут насладиться несколькими теплыми сентябрьскими днями.