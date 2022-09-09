Ждать ли бабьего лето до конца сентября: прогноз синоптика

В сентябре резких колебаний погоды Кибальчич не прогнозирует

Осень этого года пришла четко по календарю – с 1 сентября началось понижение температуры, а в ближайшие дни синоптики вообще прогнозируют украинцам затяжные осенние дожди и туманы. Поэтому все так надеются на приход бабьего лета. Синоптик Игорь Кибальчич утверждает, что стоит запастись терпением – осеннее тепло порадует нас в октябре.

Как написал Кибальчич для сайта Meteoprog, бабьим летом считается период теплой и сухой погоды, которая устанавливается после наступления метеорологической осени. Если такая погода наблюдается в начале сентября, она считается продолжением обычного лета. Но сейчас в Украине прохладно, кое-где уже были зафиксированы заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе. Поэтому можно говорить о наступлении или довольно быстром приходе метеорологической осени.

Итак, уже можно начинать надеяться на наступление бабьего лета. Но свежие прогностические данные показывают, что до конца сентября на большинстве территории Украины ощутимых изменений в погоде ждать не стоит. Температура будет постепенно опускаться без резких отклонений погодных условий.

Лишь в западных областях после прохождения циклона, который в ближайшие дни принесет нам дожди, следует ожидать ощутимого потепления. Поэтому здесь бабье лето может наступить и после 15 сентября. Остальная часть Украины получит свою порцию замечательной осенней погоды уже в октябре. О точных датах сейчас говорить рано.

Впрочем, как сообщал "Телеграф", климатологи, специализирующиеся на более долгосрочных прогнозах, утверждают, что бабье лето наступит в Украине в первой половине следующего месяца и продлится до его середины.