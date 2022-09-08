Когда в Украине ждать "Бабье лето": прогноз климатолога

Первая половина октября порадует теплом

Долгожданное "Бабье лето" придет в Украину в первой половине октября. В последние теплые дни осени температура будет держаться в среднем на отметке +18 градусов.

Об этом в комментарии "КП в Украине" заявила доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко. По ее словам, "Бабье лето" начнется в начале октября и продлится до середины второй декады месяца.

"С дождями и ветрами будет октябрь. Хотя в первой половине месяца придет "бабье лето", которое может приятно затянуться. Две недели ртутный столбик термометра может держаться днем на отметке +18 градусов. И только к концу октября он опустится до +10 и +7 градусов. В западных и северных областях будет прохладнее, в южных — временами теплее", — заявила Бойченко.

Добавим, что прогноз Бойченко совпадает с прогнозом народного синоптика Владимира Деркача, который в комментарии "Телеграфу" рассказал, что "Бабье лето" закончится на Покрову (14 октября), после чего начнется похолодание.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какой будет грядущая зима, которую уже сейчас называют самой тяжелой в истории Украины из-за полномасштабной войны против рф.