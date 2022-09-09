Накроет всю Украину: синоптики огорчили прогнозом погоды на ближайшие дни

На территории страны будут "править бал" дожди и ливни

В соответствии с прогнозом синоптиков, погода не собирается в ближайшие дни радовать украинцев – во многих регионах ожидается очередная волна затяжных дождей, местами с грозами.

Причину пояснил народный синоптик Стас Щедрин.

"9-13 сентября с юго-запада на северо-восток Украины перемещается глубокий и активный — то есть мощный циклон, в результате чего на западе и местами на юге страны пройдут затяжные сильные и очень сильные ливни кое-где с сильными грозами, также ожидаются сильные порывы ветра и шквалы при грозах", — пишет он.

Мнение коллеги разделяет Наталья Диденко. По ее мнению, в пятницу дожди, от умеренных до сильных, наиболее вероятны в западных областях, вечером осадки дойдут до Винницкой области.

В ближайшие часы локальные дожди пройдут в Херсонской и Николаевской областях. На остальной территории Украины сегодня – без существенных осадков.

Температура воздуха будет составлять +17+22 градуса, в западных областях +13+18 градусов. Осложнение погоды ожидается в субботу-воскресенье в западных, северных, центральных областях Украины — дожди, холодно и ветрено.

На юге дожди вероятны в воскресенье, на востоке Украины пока — без осадков.

Погода в пятницу, 9 сентября

При этом особое значение Наталья уделила столичному региону, рекомендовав киевлянам и жителям населенных пунктов области "достать и запихнуть в пододеяльник более теплые одеяла, серьезно посмотреть гардероб, приготовить теплые домашние флисовые штаны и передать близким, что в субботу-воскресенье в Киеве ожидается холодная ветреная погода с сильным дождем".

"А конкретнее – 10-11 сентября в столице дождь, местами сильный, порывы юго-восточного ветра 15-20 метров в секунду. понижение температуры воздуха до +10+13 градусов", — пишет синоптик.

Подобный прогноз разделяют в Укргидрометцентре.

Погода в Киевской области 9 сентября

К концу недели непогода захватит в свое цепкие объятия практически все Украину, за исключением узкой полоски на востоке страны.

Погода в Украине 10 сентября

Погода в Украине 11 сентября

А к началу новой недели непогода распространится на территории всей страны, заливая города и села дождевой влагой. Температура воздуха при этом опустится до ужасных 8-10 градусов ночью и 18-20 градусов днем.

Погода в Украине 12 сентября

К счастью, уже 13 сентября из Европы в Украину устремится тепло, и дождливая масса будет оттеснена на Восток, а температура воздуха незначительно возрастет – до 8-12 градусов ночью до 17-19 градусов днем.

Погода в Украине 13 сентября

В дальнейшем температура будет повышаться во всех регионах по принципу "чем южнее, тем теплее". Точно по такому принципу будут распределяться и дожди.

Погода во Львове на 10 дней

Погода в Киеве на 10 дней

Погода в Днепре на 10 дней

Погода в Одессе на 10 дней

Но к радости большинства украинцев, бабье лето не за горами – тогда и можно будет порадоваться осеннему солнышку!