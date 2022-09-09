Накриє всю Україну: синоптики засмутили прогнозом погоди на найближчі дні

На території країни "правитимуть бал" дощі та зливи

Відповідно до прогнозу синоптиків погода не збирається найближчими днями радувати українців – у багатьох регіонах очікується чергова хвиля затяжних дощів, місцями з грозами.

Причину такого явища пояснив народний синоптик Стас Щедрін.

9-13 вересня з південного заходу на північний схід України переміщається глибокий і активний — тобто потужний — циклон, внаслідок чого на заході та місцями на півдні країни пройдуть затяжні сильні та дуже сильні зливи подекуди з сильними грозами, також очікуються. сильні пориви вітру та шквали при грозах", — пише він.

Думку колеги поділяє Наталія Діденко. Вона впевнена, що у п’ятницю дощі, від помірних до сильних, найімовірніші у західних областях, увечері опади дійдуть Вінницької області.

Найближчим часом локальні дощі пройдуть у Херсонській та Миколаївській областях. На решті території України сьогодні – без істотних опадів. Температура повітря складатиме +17+22 градуси, у західних областях +13+18 градусів. Ускладнення погоди очікується у суботу-неділю у західних, північних, центральних областях України — дощі, холодно та вітряно.

На півдні дощі можливі в неділю, на сході України поки що без опадів.

Погода у п’ятницю, 9 вересня

При цьому особливе значення Наталя приділила столичному регіону, рекомендувавши киянам та мешканцям населених пунктів області "дістати і запхати в підковдру тепліші ковдри, серйозно подивитися гардероб, приготувати теплі домашні флісові штани і передати близьким, що в суботу-неділю в Києві буде сильний дощ.

"А конкретніше — 10-11 вересня у столиці дощ, місцями сильний, пориви південно-східного вітру 15-20 метрів за секунду. Зниження температури повітря до +10+13 градусів ", — пише синоптик.

Подібний прогноз поділяють в Укргідрометцентрі.

Погода у Київській області 9 вересня

До кінця тижня негода захопить у свої чіпкі обійми практично всю Україну, за винятком вузької смужки на сході країни.

Погода в Україні 10 вересня

Погода в Україні 11 вересня

А на початок нового тижня негода пошириться на територію всієї країни, заливаючи міста та села дощовою вологою. Температура повітря при цьому опуститься до жахливих 8-10 градусів вночі та 18-20 градусів вдень.

Погода в Україні 12 вересня

На щастя, вже 13 вересня з Європи до України прйде тепло, і дощова маса буде відтіснена на Схід, а температура повітря незначно зросте – до 8-12 градусів уночі до 17-19 градусів вдень.

Погода в Україні 13 вересня

Надалі температура підвищуватиметься у всіх регіонах за принципом "чим південніше, тим тепліше". Точно за таким принципом розподілятимуться і дощі.

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Але на радість більшості українців, бабине літо не за горами і – тоді й можна буде порадіти осінньому сонечку!