Коли в Україні чекати "Бабине літо": прогноз кліматолога

Перша половина жовтня порадує теплом

Довгоочікуване "Бабине літо" прийде до України у першій половині жовтня. В останні теплі дні осені температура триматиметься в середньому на позначці +18 градусів.

Про це у коментарі "КП в Україні" заявила доктор географічних наук, фахівець із клімату Світлана Бойченко. За її словами, "Бабине літо" розпочнеться на початку жовтня і триватиме до середини другої декади місяця.

"З дощами і вітрами буде жовтень. Хоча в першій половині місяця прийде "Бабине літо", яке може приємно затягнутися. Два тижні ртутний стовпчик термометра може триматися вдень на позначці +18 градусів. І лише до кінця жовтня він опуститься до +10 та +7 градусів. У західних та північних областях буде прохолодніше, у південних — часом тепліше, — заявила Бойченко.

Додамо, що прогноз Бойченко збігається з прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, який у коментарі "Телеграфу" розповів, що "Бабине літо" закінчиться на Покрову (14 жовтня), після чого почнеться похолодання.

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