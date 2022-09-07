Готуйте парасольки: синоптики засмутили прогнозом до кінця тижня

Опади несуть із собою похолодання

Погода найближчими днями українців не радуватиме, принаймні синоптики попереджають про чергову хвилю затяжних дощів, а місцями з грозами.

Так, у прогнозі Укргідрометцентру йдеться, що вже в четвер, 8 вересня, дощі почнуться в деяких західних і південних областях, а в наступні дні поступово поширяться на решту нашої країни.

Повідомляється, що у четвер опади варто чекати у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях на заході, а також в Одеській та Миколаївській областях на півдні. Температура повітря країною зберігатиметься на рівні +18…+22 градусів, крім Закарпаття, де може розігрітися аж до +26 градусів.

Протягом п’ятниці та суботи хвиля опадів поширюватиметься далі на схід, а температура повітря поступово знижуватиметься, місцями аж до +13…+15 градусів.

Вже в неділю на синоптики очікують дощі по всій території України, і прогнозують, що в понеділок картина особливо не зміниться.

Як повідомлялося раніше, осінь в Україні почалася з різкого похолодання, проте не все ще втрачено, а українці зможуть насолодитися кількома теплими вересневими днями.