Чи чекати на бабине літо до кінця вересня: прогноз синоптика

У вересні різких коливань погоди Кибальчич не прогнозує

Осінь цього року прийшла чітко по календарю – з 1 вересня почалося зниження температури, а найближчими днями синоптики взагалі прогнозують українцям затяжні осінні дощі та мряку. Тому всі так сподіваються на прихід бабиного літа. Синоптик Ігор Кибальчич твердить, що варто запастись терпінням – осіннє тепло порадує нас аж у жовтні.

Як написав Кибальчич для сайту Meteoprog, бабиним літом вважається період теплої та сухої погоди, яка встановлюється після настання метеорологічної осені. Якщо така погода спостерігається на початку вересня, вона вважається продовженням звичайного літа. Але зараз в Україні прохолодно, подекуди уже були зафіксовані заморозки як на поверхні ґрунту, так і у повітрі. Тож можна говорити про настання або досить швидкий прихід метеорологічної осені.

Отже, вже можна починати сподіватись на настання бабиного літа. Але свіжі прогностичні дані показують, що до кінця вересня на більшості території України відчутних змін у погоді чекати не варто. Температура буде помалу опускатись без різких відхилень погодних умов.

Лише у західних областях після проходження циклону, який найближчими днями принесе нам дощі, варто чекати відчутного потепління. Тож тут бабине літо може настати і після 15 вересня. Решта України отримає свою порцію чудової осінньої погоди уже у жовтні. Про точні дати зараз говорити зарано.

Втім, як повідомляв "Телеграф", кліматологи, які спеціалізуються на більш довгострокових прогнозах, стверджують, що бабине літо настане в Україні у першій половині наступного місяця і триватиме до його середини.