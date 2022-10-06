Погода не может не радовать: бабье лето в Украине задержится

Эта осень удивит украинцев своими температурами

Погода в сентябре этого года действительно удивила прохладой — почти с первых дней месяца и вплоть до его завершения продолжались дожди и туманы, а температуры были не так благоприятны, как хотелось бы. К счастью, успеть ощутить последние теплые лучи солнца еще можно, ведь бабье лето придет в Украину уже очень скоро и задержится до конца второй декады октября.

Об этом сообщил народный синоптик Стас Щедрин на своей странице в Фейсбуке. По его словам, эти даты не 100-процентно правильные, но именно на них можно ориентироваться.

"Есть хорошая новость. Похоже, я на несколько дней ошибся, вероятнее всего, бабье лето, которое сегодня начало наступать, задержится не до 10-12 числа, как я раньше прогнозировал, а вплоть до конца второй декады октября. Такое ощущение, что сентябрь с октябрем поменялись. В сентябре холод и дожди, а в октябре наоборот солнце и комфортное тепло", — говорится в сообщении Щедрина.

Кроме того, синоптик обнародовал карту циклонов. Там можно увидеть, что холодные температуры обходят территорию Украины.

Сообщение Стаса Щедрина

Как сообщал "Телеграф" ранее, кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что средняя температура в октябре будет в пределах нормы. Однако, будут и осадки, значительно превышающие норму.