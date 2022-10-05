Як створити шикарний багатошаровий образ восени-2022: стиліст назвала головне правило (фото)

Осіння погода дозволяє поєднувати одночасно багато одягу, важливо навчитися робити це зі смаком

Восени є всі шанси створити красивий лук, адже саме в цей час можна поєднувати відразу кілька шарів, наприклад, зі стильними піджаками цього сезону. Багатошаровість, здавалося, простий стилістичний прийом. Але важливо знати кілька модних нюансів, щоб не виглядати безглуздо.

Про секрети створення красивих багатошарових образів розповіла українська стилістка Інна (stylist.inna) у Instagram. Вона озвучила низку порад, до яких варто прислухатися кожній модниці, а також назвала головне правило багатошаровості в моді.

За словами стилістки, основні правила багатошаровості — кожен верхній шар має бути щільнішим за нижній і кожен шар повинен відрізнятися довжиною. Вона зазначає, що такі образи можуть бути не лише стильними, а й зручними для перехідного періоду, коли вранці та ввечері холодно, а вдень тепло.

Більше того, саме складні комплекти допомагають стильно та цікаво обіграти базові речі, а ще приховати недоліки фігури. Аксесуари також створюють ефект багатошаровості. Наприклад, це можуть бути шарф або светр пов’язаний на плечах, комірці, ремені, прикраси в кілька шарів, сумка через плече.

Стильні образи з пальто

Багатошаровість – це і тепло, і красиво

Ефектне осіннє вбрання

В осінніх тонах

Піджак, якщо на вулиці потеплішає, можна зняти

Принт виступає акцентом

Светр поверх пальто — стильний прийом

Пам’ятайте про різну довжину шарів

Лінії можуть скоригувати силует

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