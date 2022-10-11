Дожди и первые заморозки: где "бабье лето" подготовило погодные сюрпризы в ближайшее время

Температурные показатели при этом будут достаточно комфортными

В большинстве регионов Украины в ближайшие несколько дней будет царить "бабье лето" с комфортными температурными показателями и почти полным отсутствием осадков, однако повезет с такой погодой не всем.

Как сообщила народный синоптик Наталья Диденко, 12 октября Закарпатье и Карпаты затянет облаками, а потому в горах и прилегающих к ним населенных пунктах может появиться небольшой дождь.

По ее прогнозу, небольшое количество осадков может наблюдаться в этот день еще и в Киевской и Черниговской областях, но о проливных дождях речь не идет.

Температурные показатели в ближайшую ночь будут колебаться на уровне +3+10 тепла, а на северо-востоке Украины ожидается от -1 мороза до +4 тепла. Днем по всей территории Украины температура воздуха прогреется до комфортных +13+18 градусов тепла.

В Киеве 12 октября осадков не ожидается, день будет солнечным с максимальной температурой воздуха в +14 градусов. Синоптик добавила, что резких перепадов температуры на этой неделе ждать не стоит.

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