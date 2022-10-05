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Как создать шикарный многослойный образ осенью-2022: стилист назвала главное правило (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Стильный многослойный образ
Стильный многослойный образ

Осенняя погода позволяет сочетать одновременно много одежды, важно научиться делать это со вкусом

Осенью есть все шансы создать красивый лук, ведь именно в это время можно сочетать сразу несколько слоев, к примеру, со стильными в этом сезоне пиджаками. Многослойность, казалось, простой стилистический прием. Но важно знать несколько модных нюансов, чтобы не выглядеть нелепо.

О секретах создания красивых многослойных образов рассказала украинская стилистка Инна (stylist.inna) в Instagram. Она озвучила ряд советов, к которым стоит прислушаться каждой моднице, а также назвала главное правило многослойности в моде.

По словам стилистки, основные правила многослойности — каждый верхний слой должен быть плотнее нижнего и каждый слой должен отличаться длиной. Она отмечает, что такие образы могут быть не только стильными, но и удобными для переходного периода, когда утром и вечером холодно, а днем — тепло.

Более того, именно сложные комплекты помогают стильно и интересно обыграть базовые вещи, а еще скрыть недостатки фигуры. Аксессуары также создают эффект многослойности. К примеру, это могут быть шарф или свитер связан на плечах, ячейке, ремне, украшения в несколько слоев, сумка через плечо.

Стильные многослойные образы
Стильные образы с пальто
Стильные многослойные образы
Многослойность - это и тепло, и красиво
Стильные многослойные образы
Эффектные осенние наряды
Стильные многослойные образы
В осенних тонах
Стильные многослойные образы
Пиджак, если на улице потеплеет, можно снять
Стильные многослойные образы
Принт выступает акцентом
Стильные многослойные образы
Свитер поверх пальто - стильный прием
Стильные многослойные образы
Помните о разной длине слоев
Стильные многослойные образы
Линии могут скорректировать силуэт

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая верхняя одежда в тренде сезона осень-зима в 2022 году. В моду возвращаются меховые элементы на верхней одежде и кремовые тона пальто, а еще не теряет актуальность овчина и кожа. Также мы писали, какая одежда не выходит из моды никогда. Есть 12 вещей, на которые действительно стоит потратить деньги.

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