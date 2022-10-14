Зима приближается: сколько снега выпадет в Украине и когда

Зима не будет слишком щедрой на снег

При подготовке к зиме следует знать, чего вообще ожидать от нынешней зимы. К счастью, есть определенные системы прогнозирования, такие как популярная ECMWF, позволяющая увидеть самый вероятный вариант того, что будет уже через несколько месяцев.

Прогнозом погоды на зиму 2022-2023 годов поделился эксперт Andrej Flis. Он специализируется на долгосрочном прогнозировании сезонной погоды, погодных тенденций, глобальном взаимодействии океана и атмосферы и изменении климата. По последнему прогнозу, в Украине этой зимой снега еще меньше, чем было в прошлом году. В юго-западных областях страны показатель снежных осадков будет еще ниже нормы. К счастью, на юге Херсонской области, в Крыму и Одесской области количество снега будет соответствовать норме. Это точно положительно отразится на будущем урожае.

Снег этой зимой

Чтобы сделать прогноз еще более точным, синоптик обратился к системе долгосрочного прогнозирования UKMO. Согласно этой системе, по всей Европе ожидается слабый уровень снегопадов, кроме северной части континента. В декабре прогнозируют более-менее нормальный среднестатический уровень снега, особенно в Крыму, Херсонской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Одесской областях. Однако отклонение от нормы самым ощутимым будет на Закарпатье — там снега будет еще меньше, чем обычно бывает в этом месяце.

Снег в декабре

В январе следует ожидать небольших погодных изменений. Большая часть Европы к середине месяца будет иметь меньшую высоту снега. Интересно, что именно в районе Центральной и Западной Европы снега наоборот станет больше.

Снег в январе

В феврале по всей Европе снега также будет меньше, чем это бывает каждый год. И хотя осадков будет не так много, как кому-то хотелось, снег все равно еще успеет порадовать украинцев — определенную часть месяца он будет в Украине.

Снег в феврале

Как сообщал "Телеграф" ранее, синоптики рассказали, когда из Украины уйдет бабье лето с последней теплой погодой. Кроме того, указано, как быстро наступят морозы.