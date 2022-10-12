Дожди и ранний снег: синоптики спрогнозировали дату окончания бабьего лета

Первые морозы ударят уже через несколько дней

Накануне тяжелой зимы украинцы пытаются как можно больше насладиться бабьим летом, которое продолжается. Однако, уже почти середина октября, а значит, погода будет неустанно меняться на все более холодную. Считается, что к празднику Покрова Богородицы температуры окончательно изменятся.

Об этом известно из книги народного синоптика Леонида Горбаня. Как отмечается, к празднику 14 октября еще можно почувствовать последние теплые дыхания осени, потом станет постепенно холодать, дождить. В конце месяца следует ожидать заморозков и осадков. Ноябрь будет пасмурным с дождями, ранним снегом и морозами.

С ним согласен и другой народный синоптик Владимир Деркач. По его прогнозу, теплая погода будет до Покровы. Затем будет холодать, особенно ночью. Возможны небольшие осадки. В ноябре можно будет ощутить еще 1-2 теплых дня, а с середины первой декады будет окончательное похолодание — следует ожидать дождей и мокрый снег. В начале следующей десятидневки будет почти тоже самое, потом будет еще несколько "сухих" дней и дальше — только постепенное снижение температуры воздуха.

"Последняя декада напугает зимой — возможны даже морозы. Большая вероятность осадков: снега и мокрого снега", — отметил Деркач.

Как сообщал "Телеграф" ранее, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, каким будет завершение бабьего лета. Следует знать, что погода приготовила украинцам несколько сюрпризов.