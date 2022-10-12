Дощі та ранній сніг: синоптики спрогнозували дату закінчення бабиного літа

Перші морози вдарять вже за кілька днів

Напередодні важкої зими українці намагаються як найбільше насолодитися бабиним літом, яке досі триває. Проте, вже майже середина жовтня, а отже погода буде невпинно змінюватися на все більш холодну. Вважається, що ближче до свята Покрову Богородиці температури остаточно переміняться.

Про це відомо з книги народного синоптика Леоніда Горбаня. Як зазначається, до свята 14 жовтня ще можна відчути останні теплі подихи осені, потім стане поступово холодати, буде дощити. Наприкінці місяця слід очікувати заморозки та опади. Листопад буде доволі похмурим з дощами, раннім снігом та морозами.

З ним погоджується й інший народний синоптик Володимир Деркач. За його прогнозом, тепла погода буде до Покрови. Потім буде холодати, особливо вночі. Можуть бути невеликі опади. У листопаді можна буде відчути ще 1-2 теплі дні, а з середини першої декади буде остаточне похолодання — слід очікувати дощів і мокрий сніг. На початку наступної десятиденки буде майже теж саме, потім буде ще кілька "сухих" днів і надалі — тільки поступове зниження температури повітря.

"Остання декада налякає зимою — можливі навіть морози. Велика вірогідність опадів: снігу та мокрого снігу", — зазначив Деркач.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, яким буде завершення бабиного літа. Слід знати, що погода приготувала для українців кілька сюрпризів.