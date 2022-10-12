Морози та снігопади? Експерт розповів, на яку погоду чекати в зиму 2022-2023

Сніговий покрив в Україні місцями буде нижчим за норму

Українці з побоюванням очікують наближення зими — росія завдає ударів по енергетиці. Багато залежить не тільки від якості та наявності опалення, а й від погоди за вікном.

Експерт Andrej Flis, який спеціалізується на довгострокових прогнозах, опублікував свої дані про те, якою буде зима 2022/2023 року у Європі. Для України його прогноз є дуже актуальним.

На думку експерта, у Європі буде холодніше, ніж зазвичай. Кількість снігопадів у середньому очікується нижче за норму, лише кілька регіонів у Центральній Європі відзначаться нормальним або вищим рівнем снігу. В Україні, згідно з системою прогнозування ECMWF, за всю зиму середній показник — трохи нижчий за норму.

Прогноз за кількістю снігу взимку

Кількість снігу на частині півдня, зокрема Херсонщині, Криму та Одещині відповідатиме нормі. Відрізняється прогноз щодо місяців. У грудні нормальний рівень снігу буде у Криму, Одеській, півдні Херсонської області, місцями на Харківщині, Сумщині, Полтавщині. Зазначається, що на Закарпатті рівень опадів буде нижчим. У січні снігопадів у деяких районах може поменшати, наприклад на північному сході країни. У лютому снігова куля на землі прогнозується. Світліші ділянки означають більший шар снігу. Сніг важливий як для майбутнього врожаю, а й захищає землю від промерзання.

Зміни товщини снігу до лютого

Але експерт радить уважно стежити за Полярним вихором. Якщо він досягне колапсу, що можливо цієї зими, може настати несподіване стратосферне потепління та збільшити сніговий покрив.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у листопаді очікується плюсова температура та сильні опади в частині України. Щоб зима та пізня осінь були комфортнішими, можна заздалегідь утеплити своє житло.