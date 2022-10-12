Як утеплити квартиру на зиму: прості способи і чого варто остерігатися

За допомогою цих порад можна утеплити не лише свою, а й орендовану квартиру – все легко демонтувати

Утеплення приміщення на зиму може включати як професійну обшивку будинку, так і заходи з утримання тепла в квартирі, доступні більшості українців. Тепловтрати в будинках досить суттєві, якщо не приділити час для підготовки до зимового сезону.

Як зазначає автор блогу "Еколівінгексперт", утеплення допомагає не тільки жити в комфорті, але й більш дбайливо ставитися до екології. Переваги нижчеперелічених способів — вони не вимагають суттєвих втручань у конструкцію будинку, легко монтуються та демонтуються.

Почніть з вікон

Є три способи утеплити вікна в будинку без зайвих витрат — працювати з рамами, зі склом, повісити щільні штори. Для того, щоб почати – знайдіть у вікнах щілини та заробіть їх. Це можна зробити різними способами. Далі зверху наклеюється герметизуюча смужка.

Скло можна утеплити плівкою. Для цього використовується як спеціальна прозора плівка, що зберігає тепло в квартирі, так і звичайний поліетилен. Що стосується штор — краще, щоб вони були багатошаровими, не закривали радіатор опалення і були виконані із щільного матеріалу. Їх можна зробити самому.

Зменшіть протяги

Часто люди зауважують, що тягне з-під вікна чи дверей. Для цього потрібно загерметизувати усі щілини. Під вікно можна встановити фольгований екран, який також додасть ефективності батареям, а на двері існують варіанти обмежувачів протягів — від пластикових накладок до щіток. Зробити можна обмежувач із підручних матеріалів.

Не забудьте про підлогу

Ламінат або лінолеум можуть бути холодними взимку. Стануть в нагоді килимки на підлогу, теплі тапочки і шкарпетки, а якщо є можливість — можна покласти на підлогу килим з електропідігрівом. Він діятиме як тепла підлога.

Якщо є кондиціонер

Віконний кондиціонер може стати взимку джерелом протягів. Якщо ви не використовуєте його, зачохліть блок чимось щільним і заклейте по периметру скотчем для герметизації.

Це не працює!

Як зазначає автор блогу, більшість маркетингових закликів до суперекономії або утеплення не відповідають дійсності і не дають заявленого ефекту. Як приклад, він наводить ізолюючу фарбу. Крім того, що вона заповнює тріщини, через які проникав протяг, видимого ефекту фарба не дала. Ймовірно, це з тим, що у ізоляції важливий як матеріал, а й його товщина.

Раніше "Телеграф" розповідав що робити, якщо вдома немає опалення, а також як підготуватися до відключення електроенергії. Практичні поради важливі на тлі агресії Росії, що посилилася, проти енергосфери України.