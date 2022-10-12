Морозы и снегопады? Эксперт рассказал, какой погоды ждать в зиму 2022-2023

Снежный покров в Украине местами будет ниже нормы

Украинцы с опаской ожидают приближения зимы — россия наносит удары по энергетике. Многое зависит не только от качества и наличия отопления, но и от погоды за окном.

Эксперт Andrej Flis, который специализируется на долгосрочных прогнозах, опубликовал свои данные о том, какой будет зима 2022/2023 года в Европе. Для Украины его прогноз очень актуален.

По мнению эксперта, в Европе будет холоднее, чем обычно. Количество снегопадов в среднем ожидается ниже нормы, лишь несколько регионов в Центральной Европе отметятся нормальным или более высоким уровнем снега. В Украине, согласно системе прогнозирования ECMWF, за всю зиму средний показатель — слегка ниже нормы.

Прогноз по количеству снега зимой

Количество снега на части юга, в частности — Херсонщине, Крыму и Одесчине будет отвечать норме. Отличается прогноз по месяцам. В декабре нормальный уровень снега будет в Крыму, Одесской, юге Херсонской области, местами на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине. Отмечается, что в Закарпатье уровень осадков будет ниже. В январе снегопадов в некоторых районах может стать меньше, например на северо-востоке страны. В феврале снежный шар на земле прогнозируется. Более светлые участки означают больший слой снега. Снег важен не только для будущего урожая, но и защищает землю от промерзания.

Изменения толщины снега к февралю

Но эксперт советует внимательно следить за Полярным вихрем. Если он достигнет коллапса, что возможно этой зимой, может наступить неожиданное стратосферное потепление и увеличиться снежный покров.

Как ранее сообщал "Телеграф", в ноябре ожидается плюсовая температура и обильные осадки в части Украины. Чтобы зима и поздняя осень были комфортнее, можно заранее утеплить свое жилище.