Как утеплить квартиру на зиму: простые способы и чего стоит остерегаться

С помощью этих советов можно утеплить не только свою, но и арендованную квартиру — все легко демонтировать

Утепление помещения на зиму может включать в себя как профессиональную обшивку дома, так и меры по удержанию тепла в квартире, доступные большинству украинцев. Теплопотери в домах достаточно существенные, если не уделить время для подготовки к зимнему сезону.

Как отмечает автор блога "Эколивингэксперт", утепление помогает не только жить в комфорте, но и более заботливо относиться к экологии. Преимущества нижеперечисленных способов — они не требуют существенных вмешательств в конструкцию дома, легко монтируются и демонтируются.

Начните с ваших окон

Есть три способа утеплить окна в доме без лишних затрат — работать с рамами, работать со стеклом, повесить плотные шторы. Для того чтобы начать — найдите в окнах щели и заделайте их. Это можно сделать разными способами. Дальше сверху наклеивается герметизирующая полоска.

Стекла можно утеплить пленкой. Для этого используется как специальная прозрачная пленка, сохраняющая тепло в квартире, так и обычный пупырчатый полиэтилен. Что касается штор — то лучше, чтобы они были многослойными, не закрывали радиатор отопления и были выполнены из плотного материала. Их можно сделать самому.

Уменьшите сквозняки

Часто люди замечают, что тянет из-под окна или дверей. Для этого нужно загерметизировать все щели. Под окно можно установить фольгирующий экран, который также добавит эффективности батареям, а на дверь существуют варианты ограничителей сквозняков — от пластиковых накладок до щеток. Сделать можно ограничитель и из подручных материалов.

Не забудьте про пол

Ламинат или линолеум могут быть холодными зимой. Пригодятся коврики на пол, теплые тапочки и носки, а если есть возможность — можно положить на пол ковер с электроподогревом. Он будет действовать как теплые полы.

Если есть кондиционер

Оконный кондиционер может стать зимой источником сквозняков. Если вы его не используете, зачехлите блок чем-то плотным и заклейте по периметру скотчем для герметизации.

Это не работает!

Как отмечает автор блога — большинство маркетинговых призывов к суперэкономии или утеплению не отвечают действительности и не дают заявленного эффекта. Как пример, он приводит изолирующую краску. Кроме того, что она заполняет трещины, через который проникал сквозняк, видимого эффекта краска не дала. Вероятно, это связано с тем, что в изоляции важен не только материал, но и его толщина.

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