Как ходить зимой, чтобы не падать: на какие нюансы стоит обратить внимание (видео)

Возможность не падать подсказывает природа

Одной из особенностей холодного сезона является гололедица и лед на улицах. Традиционно, зимой травмы занимают важное место в причинах дискомфорта людей, наряду с прохладой в квартире.

Но природа не глупа, она давно придумала способ ходить по льду максимально эффективно — всему могут научить пингвины. У них опыта хождения по льду хватает. Но это не так просто, как кажется не первый взгляд.

Эксперты рекомендуют не только по-особому ходить, но и экипироваться — надеть варежки, толстое пальто и использовать рюкзак. Так как же ходить как пингвин? Важно держать колени свободными, вытянуть руки в сторону для равновесия — это также поможет смягчить падение в случае проблем.

Когда люди ходят, в середине шага способность ног поддерживать вес разделяется. Чтобы на люду чувствовать себя увереннее, центр тяжести должен быть над передней ногой.

Ходить как пингвин — важные правила

Слегка наклонитесь и ходите на плоской ступне

Ноги держите слегка расставленными

Внимательно смотрите под ноги

Делайте более короткие, шаркающие шаги

Держите руки по бокам, но ни в коем случае не в карманах

Идите медленно

Если походка все же не спасла и вы падаете на спину, попробуйте прижать подбородок к груди, чтобы не удариться головой о землю. Уменьшить риск травм поможет также расслабление и теплое объемное пальто. Например, пуховое — оно из всех материалов тяжелее всего. "Телеграф" рассказывал, какие материалы используются для наполнения зимней одежды, и чем они отличаются. Отметим, что пытаясь согреться, нужно использовать только безопасные способы, без риска задохнуться от угарного газа.