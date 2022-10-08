Як ходити взимку, щоб не падати: на які нюанси варто звернути увагу (відео)

Можливість не падати підказує природа

Однією з особливостей холодного сезону є ожеледиця та крига на вулицях. Традиційно, взимку травми займають важливе місце у причинах дискомфорту людей, поряд із прохолодою у квартирі.

Але природа не дурна, вона давно вигадала спосіб ходити по льоду максимально ефективно — усьому можуть навчити пінгвіни. У них досвіду ходіння льодом вистачає. Але це не так просто, як здається не перший погляд.

Експерти рекомендують не лише по-особливому ходити, а й екіпіруватися — надягти рукавиці, товсте пальто та використовувати рюкзак. То як же ходити як пінгвін? Важливо тримати коліна вільними, витягнути руки в бік для рівноваги — це також допоможе пом’якшити падіння у разі проблем.

Коли люди ходять, у середині кроку здатність ніг підтримувати вагу поділяється. Щоб на люду почуватися впевненіше, центр тяжіння має бути над передньою ногою.

Ходити як пінгвін — важливі правила

Злегка нахиліться та ходіть на плоскій ступні

Ноги тримайте трохи розставленими

Уважно дивіться під ноги

Робіть більш короткі кроки, човгаючі

Тримайте руки з боків, але в жодному разі не в кишенях

Ідіть повільно

Якщо хода все ж таки не врятувала і ви падаєте на спину, спробуйте притиснути підборіддя до грудей, щоб не вдаритися головою об землю. Зменшити ризик травм допоможе також розслаблення та тепле об’ємне пальто. Наприклад, пуховик — він з усіх матеріалів найважчий. "Телеграф" розповідав, які матеріали використовуються для наповнення зимового одягу і чим вони відрізняються. Зазначимо, що намагаючись зігрітися, потрібно використовувати лише безпечні способи, без ризику задихнутися від чадного газу.