Морозы будут держаться: три прогноза погоды на январь 2023

Холоднее будет на востоке и северо-востоке страны

Зима в Украине в 2023 году не должна отличаться резко отрицательными температурами. После относительно теплого декабря ожидается усиление морозов.

Как рассказала завотделением прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, январь станет самым холодным месяцем зимы. По ее данным, при этом его среднемесячная температура может на два градуса превысить климатическую норму.

Согласно прогнозу метеоролога, в январе ожидается от +1 +2 на юге страны, до -2 -3 на северо-востоке и востоке. С ней бы не согласился народный синоптик Леонид Горбань. Он после себя оставил книгу прогноза погоды до 2030 года и январь 2023 в ней описан так: "мороз буде весь месяц".

Как отметил народный метеоролог — мороз будет ослабевать 5-6, 14-15, 27-28 января и наоборот — крепчать 7-10, 20-24 января. Есть в книге и прогноз по осадкам — 7-9 января ожидается снег, 14-19 мокрый снег с дождем, 22-23 и с 25 до конца месяца периодически будет снежить.

В столице Украины сайт "Метеопрог" на основе данных наблюдений за 70 лет предсказал такую синоптическую картину. Отрицательные температуры, хоть и незначительные, но продержатся весь январь за исключением четырех дней. По прогнозу с 10 по 13 января 2023 включительно в Киеве ожидается 0 по Цельсию.

Ориентировочный прогноз погоды в Киеве на январь 2023 года

Как ранее сообщал "Телеграф", в январе снегопадов станет меньше на северо-востоке страны в сравнении с декабрем. В снежную и морозную погоду важно быть внимательным на дороге и правильно ходить, чтобы минимизировать риск травм.