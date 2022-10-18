Укр

Замерзнет ли Украина? Какой погоды синоптики советуют ждать до Нового года

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Зимней сказки не ожидается Новость обновлена 18 октября 2022, 17:18
Зимней сказки не ожидается

Погода будет отличаться по географическим регионам государства

Пока украинская энергосистема восстанавливается после российских ударов, украинцы готовятся к морозам. Согласно прогнозам синоптиков они придут уже через несколько недель — в ноябре.

Что ж до зимы, которая пугает своей неизвестностью, синоптики спешат успокоить — длительные периоды сильных морозов маловероятны. Как отмечает завотделением прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух — декабрь не будет холоднейшим месяцем зимы. Такая роль отведена январю.

Что касается погоды в первый зимний месяц, то в среднем температура будет колебаться от региона к региону в пределах от -2 до +3 и даже выше. Показатели термометров в среднем за месяц могут быть выше нуля от 0 до +3 на большой территории. Исключением станут северные, восточные области и Карпаты.

Для декабря такая температура — аномально высокая и это может поспособствовать уменьшению длительности и суровости холодного периода и отопительного сезона, отмечает метеоролог.

"Телеграф" ранее сообщал, что сильных снежных заносов в зиму 2022-2023 тоже ждать не стоит. Уровень осадков будет нормальным в декабре в Крыму, на Одесчине, южной Херсонщине, а также на северо-востоке — в Харьковской, Сумской, Полтавской областях. При этом в Закарпатском регионе осадков ожидается меньше нормы. Пока же в Украине заканчивается бабье лето и в силу вступает обычная осенняя погода.

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#Погода #Зима #Декабрь