Как не замерзнуть зимой на улице: советы от профессионального туриста
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Простые советы могут помочь сохранить тепло
Туристический опыт этой зимой может пригодиться не только любителям зимних прогулок. Лайфхаки для походов зимой можно использовать в квартире. Но и на свежем воздухе нужно иметь возможность сохранить тепло.
Лыжник, профессиональный турист и автор книги "Зимние походы и кемпинг" Майкл Ланза дает советы людям, которые хотят не замерзнуть в мороз. "Телеграф" отобрал те, которые рассчитаны не только для туристов, но и на обычных людей на улицах городов.
- Двигайтесь. Одежда только удерживает тепло, а не вырабатывает его. Лучшая стратегия согреться — начать двигаться или делать это активнее.
- Поддерживайте темп — нужно следить, чтобы не потеть. Важно найти баланс между достаточным количеством тепла от движения и без обильного потоотделения.
- Следите за слоями — подбирайте одежду в зависимости от целей и погоды. При активном движении в безветренную погоду можно обойтись дышащим изоляционным слоем, например флисом. Если ветер есть — нужна водо и ветронепроницаемая верхняя часть, чтобы не замерзнуть.
- Не сидите на холодном — это забирает тепло тела. Лучше подложить рюкзак.
- Ешьте больше — если вы вне дома больше двух часов, нужна еда, чтобы не замерзнуть. Подходят жирные продукты — сыр, орехи, шоколад.
- Пейте — обезвоживание в сухих и морозных условиях происходит быстро. Ланза рекомендует иметь с собой термос с горячим напитком, в который можно добавить сахар и масло.
- Носите с собой запасные перчатки (варежки) и шапку — чтобы можно было легко согреть пальцы можно надеть вторые теплые перчатки. Их нужно хранить во внутреннем кармане куртки, чтобы они не промерзли. А если это варежки — то их можно надеть в мороз на перчатки и будет теплее. Что касается шапки, то нужно выбирать изделия разной плотности — если одна будет слишком жаркой, можно надеть полегче.
- Согрейте перчатки и ботинки перед тем как идти на улицу. Это поможет остаться рукам и ногам теплее, поскольку они замерзают первыми.
- Находитесь на солнце. Лучше всего найти защищенной от ветра место или повернуться к нему спиной, а также подставить лицо солнцу.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в квартире, чтобы провести базовое утепление, достаточно обратить внимание на два нюанса. Кроме промышленных средств утепления, есть и натуральные — один из них в Украине бесплатен. Это камыш и уже есть опыт его использования.