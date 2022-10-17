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Как не замерзнуть зимой на улице: советы от профессионального туриста

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украинцам приходится проводить много времени на морозе зимой Новость обновлена 17 октября 2022, 08:24
Украинцам приходится проводить много времени на морозе зимой

Простые советы могут помочь сохранить тепло

Туристический опыт этой зимой может пригодиться не только любителям зимних прогулок. Лайфхаки для походов зимой можно использовать в квартире. Но и на свежем воздухе нужно иметь возможность сохранить тепло.

Лыжник, профессиональный турист и автор книги "Зимние походы и кемпинг" Майкл Ланза дает советы людям, которые хотят не замерзнуть в мороз. "Телеграф" отобрал те, которые рассчитаны не только для туристов, но и на обычных людей на улицах городов.

  • Двигайтесь. Одежда только удерживает тепло, а не вырабатывает его. Лучшая стратегия согреться — начать двигаться или делать это активнее.
  • Поддерживайте темп — нужно следить, чтобы не потеть. Важно найти баланс между достаточным количеством тепла от движения и без обильного потоотделения.
  • Следите за слоями — подбирайте одежду в зависимости от целей и погоды. При активном движении в безветренную погоду можно обойтись дышащим изоляционным слоем, например флисом. Если ветер есть — нужна водо и ветронепроницаемая верхняя часть, чтобы не замерзнуть.
  • Не сидите на холодном — это забирает тепло тела. Лучше подложить рюкзак.
  • Ешьте больше — если вы вне дома больше двух часов, нужна еда, чтобы не замерзнуть. Подходят жирные продукты — сыр, орехи, шоколад.
  • Пейте — обезвоживание в сухих и морозных условиях происходит быстро. Ланза рекомендует иметь с собой термос с горячим напитком, в который можно добавить сахар и масло.
  • Носите с собой запасные перчатки (варежки) и шапку — чтобы можно было легко согреть пальцы можно надеть вторые теплые перчатки. Их нужно хранить во внутреннем кармане куртки, чтобы они не промерзли. А если это варежки — то их можно надеть в мороз на перчатки и будет теплее. Что касается шапки, то нужно выбирать изделия разной плотности — если одна будет слишком жаркой, можно надеть полегче.
  • Согрейте перчатки и ботинки перед тем как идти на улицу. Это поможет остаться рукам и ногам теплее, поскольку они замерзают первыми.
  • Находитесь на солнце. Лучше всего найти защищенной от ветра место или повернуться к нему спиной, а также подставить лицо солнцу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в квартире, чтобы провести базовое утепление, достаточно обратить внимание на два нюанса. Кроме промышленных средств утепления, есть и натуральные — один из них в Украине бесплатен. Это камыш и уже есть опыт его использования.

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#Тепло #Мороз #Зима