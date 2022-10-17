"Дни как писаночка": синоптики рассказали о погоде до конца недели и о том, когда ждать жутких "минус 20"

Пока что погода продолжает радовать украинцев – на надолго ли?

В Украине продолжает царствовать и благоухать комфортная погода, которую обещали синоптики.

"17-го октября в Украине — снова отличная погода, сухо, солнечно, днем ​​потеплеет. Во вторник – еще теплее, до +17+22 градусов", — пишет в социальной сети Наталья Диденко. — В Киеве понедельник и вторник будут как писаночка — красивыми, солнечными, яркими и теплыми".

Но уже в среду, 19 октября, атмосферные фронты принесут небольшие дожди ночью в западные и северные области Украины, днём также в центральные регионы и на Харьковщину. С таким предостережением выступил синоптик Игорь Кибальчич.

Ветер в этот день, по его информации, будет западным/северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +5…+10 °С, в южной части и Приазовье +4…-1 °С. Днём столбики термометров поднимутся до отметок +13…+18 °С, в Одесской области местами до +21 °С.

В четверг, 20 октября, ночью небольшие дожди пройдут в большинстве областей страны, днём в северных, центральных и восточных областях умеренные дожди. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, днём местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха заметно понизится. Ночью +3…+8 °С, в центральных и южных областях +7…+12 °С. Днём +6…+11 °С, в южной части и на крайнем востоке до +15 °С.

В пятницу, 21 октября, ночью и утром пройдёт дождь местами с мокрым снегом на востоке Украины. На остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, в западных областях переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью в западных и северных областях опустится до 0…-5 °С, на остальной части +1…+6 °С. Днём максимальная температура составит +6…+11 °С.

На выходные, 22 – 23 октября, на большей части территории Украины будет преобладать антициклональный характер погоды, однако малоподвижный атмосферный фронт с центральной Европы станет причиной небольших дождей в западных, Одесской и Николаевской областях. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах +2…-3 °С, днём +8…+13 °С.

Затем погода будет в столице более-менее сносной до конца месяца, но уже во второй день ноября намечается резкое снижение температуры, а 10-го ноября киевлян ждет первый "минус" – такой прогноз приводит сайт GisMeteo.

Погода на месяц в Киеве

В западных областях "переход к минусам" намечен на 8-9 ноября.

Погода в западных областях

Ухудшится в конце первой декады погодная ситуация и в Центре.

Погода в центральных областях

И только южные области будут оставаться "последним оплотом тепла" – там до начала ноября не ожидается "минусовых температур", и "первый ноль" появится в первый день декабря.

Погода на Юге

К счастью, зима "пойдет украинцам навстречу" – долго и сильно морозить не будет, только изредка. Но и его ощутят не все жители страны, считает народный синоптик Стас Щедрин.

"Будет относительно тепло, где-то чуть холоднее, где-то чуть теплее. Средняя температура – от минус двух до минус пяти. Серьезных волн похолоданий будет только две — в конце января и в начале февраля. Тогда температура упадет до -20 и может опуститься даже ниже. Но это будут кратковременные периоды, и коснется такая погода только западных и северных областей. В других областях будет более тепло – на уровне тех же -2…-5", — уверен специалист.

Пока же украинцам можно расслабиться и сосредоточиться на последних днях "бабьего лета" – ведь унылая и "хмурная" погода еще успеет надоесть.