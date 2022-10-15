Три дня "засухи" и наступление пика "бабьего лета": синоптики рассказали о погоде на выходных (видео)

В начале следующей недели украинцев ждет недолговременное повышение температуры

Несмотря на небольшой "разнобой" в мнениях синоптиков в отношении пика "бабьего лета", относительно начинающихся выходных их мнение едино: в последующие трое суток без осадков.

Такой прогноз дают в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на выходные

"Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-7° тепла, на Левобережье местами 0-3° мороза; днем 10-15 ° тепла, в понедельник до 18 °; 16-17 сентября в западных областях ночью 6-11° тепла, днем 17-22°", — говорится в сообщении.

Погода на 15 октября

О том, как будет складываться ситуация после "трех дней без дождей", "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, скачок температуры в сторону "+" наступит с начала следующей недели. Так, 17-18 октября, ожидается повышение температуры воздуха по всей территории страны на 4-6 градусов. Наиболее высокие показатели ожидаются в западных, южных и северо-западных регионах Украины. Здесь в дневное время температура воздуха будет колебаться в пределах от 18 до 23 градусов тепла. Существенно потеплеют и ночи, говорит синоптик.

"Тем не менее, данный период относительно высоких температур окажется кратковременным и уже с 20 октября новая порция холодного воздуха с севера понизит температурный фон в Украине на 4-7 градусов. Вновь вернутся отрицательные температуры в ночное время, а днём воздух будет прогреваться не более чем до +8…+13 °С", — прогнозирует Кибальчич.

Также синоптик отметил, что существенных осадков в ближайшие 10 дней не предвидится, только 19-20 октября есть вероятность небольших дождей в северных, центральных и восточных регионах Украины.

Он добавил, что в ближайшие 7-10 суток погодные условия в нашей стране будут определяться влиянием зон повышенного атмосферного давления и антициклональной циркуляцией.

Выводы Игоря Кибальчича поддерживают и его коллеги с "погодных" сайтов.

Согласно их мнению, в Киеве температура воздуха немного снизится к концу месяца.

Прогноз погоды в Киеве на ближайшую неделю

Примерно такая же ситуация ждет и жителей западных областей.

Прогноз погоды в западных областях

Даже в Центре температура существенно снизится ночью.

Прогноз погоды на неделю в центральных областях

И только на Юге погода будет сохранять оптимистический настрой.

Прогноз погоды на неделю в южных областях

Впрочем, украинцам во всех областях не стоит расстраиваться, так как плюсовая температура будет сохраняться в нашей стране практически до конца ноября, а в первой половине и вовсе будет много дней, когда столбики термометра будут удерживаться на отметках выше +10 градусов.