Октябрь еще порадует погодой: синоптик назвал дату, когда в Украине потеплеет до +23

Выдадутся теплые и ясные дни, хоть их будет и немного

В большинство областей Украины пришло "бабье лето", и судя по прогнозам, оно еще задержится. В ближайшие 10 дней ожидаются небольшие скачки температуры от минуса ночью до плюса днем, но несколько дней порадуют теплом даже выше +20 градусов. Потепление охватит все регионы страны, а вот значительных осадков не ожидается.

Прогноз погоды для Украины озвучил в комментарии "Телеграфу" кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, скачок температуры в сторону "+" наступит с 17 октября, но продлится лишь несколько дней.

Так, до конца нынешней недели погода ожидается устойчивой, без осадков, со слабым ветром и малооблачным небом. Температура воздуха будет испытывать значительные колебания в течение суток. В ночное время столбики термометров будут колебаться в пределах от -2 до +3 градусов, в западных и южных областях немного выше – 3-8 градусов с отметкой "плюс". Днем же будут наблюдаться комфортные 13-18 градусов тепла. Кибальчич добавляет, что такие температурные показатели соответствуют норме.

Кроме того, в ночное и утреннее время можно наблюдать туманы, особенно в пониженных участках местности, вдоль русел рек, по берегам озёр и водохранилищ, которые с восходом солнца будут быстро рассеиваться.

Когда потеплеет в октябре

В начале следующей недели, 17-18 октября, ожидается повышение температуры воздуха по всей территории страны на 4-6 градусов. Наиболее высокие показатели ожидаются в западных, южных и северо-западных регионах Украины. Здесь в дневное время температура воздуха будет колебаться в пределах от 18 до 23 градусов тепла. Существенно потеплеют и ночи, говорит синоптик.

"Тем не менее, данный период относительно высоких температур окажется кратковременным и уже с 20 октября новая порция холодного воздуха с севера понизит температурный фон в Украине на 4-7 градусов. Вновь вернутся отрицательные температуры в ночное время, а днём воздух будет прогреваться не более чем до +8…+13 °С", — прогнозирует Кибальчич.

Также синоптик отметил, что существенных осадков в ближайшие 10 дней не предвидится, только 19-20 октября есть вероятность небольших дождей в северных, центральных и восточных регионах Украины.

Он добавил, что в ближайшие 7-10 суток погодные условия в нашей стране будут определяться влиянием зон повышенного атмосферного давления и антициклональной циркуляцией.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую погоду ожидать украинцам в ноябре. Предварительные прогнозы говорят о том, что большая часть месяца пройдет с "плюсовой" температурой.