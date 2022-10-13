Жовтень порадує погодою: синоптик назвав дату, коли в Україні потеплішає до +23

Видадуться теплі та ясні дні, хоч їх буде й небагато

У більшість областей України прийшло "бабине літо", і, судячи з прогнозів, воно ще затримається. У найближчі 10 днів очікуються невеликі стрибки температури від мінуса вночі до плюсу вдень, але кілька днів потішать теплом навіть вище за +20 градусів. Потепління охопить усі регіони країни, а от значних опадів не очікується.

Прогноз погоди для України озвучив у коментарі "Телеграфу" кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, стрибок температури у бік "+" настане з 17 жовтня, але триватиме лише кілька днів.

Так, до кінця цього тижня погода очікується стійкою, без опадів, зі слабким вітром та малохмарним небом. Температура повітря зазнаватиме значних коливань протягом доби. У нічний час стовпчики термометрів коливатимуться в межах від -2 до +3 градусів, у західних та південних областях трохи вище – 3-8 градусів з позначкою "плюс". Вдень спостерігатимуться комфортні 13-18 градусів тепла. Кібальчич додає, що такі температурні показники відповідають нормі.

Крім того, в нічний та ранковий час можна спостерігати тумани, особливо в знижених ділянках місцевості, вздовж русел річок, по берегах озер і водосховищ, які зі сходом сонця швидко розсіюватимуться.

Коли потеплішає у жовтні

На початку наступного тижня, 17-18 жовтня, очікується підвищення температури повітря на всій території країни на 4-6 градусів. Найбільш високі показники очікуються у західних, південних та північно-західних регіонах України. Тут вдень температура повітря коливатиметься в межах від 18 до 23 градусів тепла. Істотно потеплішають і ночі, каже синоптик.

"Проте цей період щодо високих температур виявиться короткочасним і вже з 20 жовтня нова порція холодного повітря з півночі знизить температурний фон в Україні на 4-7 градусів. Знов повернуться негативні температури в нічний час, а вдень повітря прогріватиметься не більше ніж до +8...+13 °С", — прогнозує Кібальчич.

Також синоптик зазначив, що суттєвих опадів у найближчі 10 днів не передбачається, лише 19-20 жовтня є ймовірність невеликих дощів у північних, центральних та східних регіонах України.

Він додав, що у найближчі 7-10 діб погодні умови в нашій країні визначатимуться впливом зон підвищеного атмосферного тиску та антициклональною циркуляцією.

Раніше "Телеграф" розповідав, на яку погоду очікувати українцям у листопаді. Попередні прогнози говорять про те, що більшість місяця пройде з "плюсовою" температурою.