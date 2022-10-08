Літнє тепло та перші снігопади: яку погоду принесе в Україну залишок жовтня

Жовтень цього року принесе нестабільну погоду в Україні

Жовтень в Україні розпочався з холодів, що змінилися потеплінням. Хоч невдовзі стовпчики термометра знову підуть униз, але до кінця місяця погода ще порадує українців теплими днями.

Як йдеться у прогнозі Гісметео, воно буде хоч відчутним, але короткочасним і прийде до України приблизно у понеділок 17 жовтня. Проте вже за кілька днів варто чекати різкого похолодання, а подекуди навіть випадання мокрого снігу.

Очікується, що у західних областях вже з неділі, 9 жовтня, стовпчики термометра підуть униз, але вже наступних вихідних знову стане теплішим. Втім, після 20 числа там очікується хвиля опадів, яка принесе сильне похолодання та у деякі дні мокрий сніг.

Подібна картина спостерігатиметься і в центральних областях, проте ближче до кінця місяця погода буде хаотичнішою.

У східних областях друга половина місяця буде чергою похолодань і потеплінь, які будуть змінювати один одного приблизно через кожні три дні.

А ось на півдні відносно тепла погода зберігатиметься аж до другого тижня листопада. В останні дні жовтня там очікується суттєве похолодання, проте надовго не затримається.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Володимир Деркач докладно розповів у коментарі "Телеграфу" про те, на яку погоду варто чекати українцям у жовтні та листопаді цього року.