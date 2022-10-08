Летнее тепло и первые снегопады: какую погоду принесет в Украину остаток октября

Октябрь в этом году принесет нестабильную погоду в Украину

Октябрь в Украине начался с холодов, которые сменились потеплением. Хоть вскоре столбики термометра вновь пойдут вниз, но до конца месяца погода еще порадует украинцев теплыми днями.

Как говорится в прогнозе Гисметео, оно будет хоть ощутимым, но кратковременным и придет в Украину примерно в понедельник 17 октября. Однако уже спустя несколько дней стоит ждать резкого похолодания, а местами даже выпадения мокрого снега.

Ожидается, что в западных областях уже с воскресенья, 9 октября, столбики термометра пойдут вниз, но уже на следующих выходных вновь станет теплее. Впрочем, после 20 числа там ожидается волна осадков, которая принесет сильное похолодание и в некоторые дни мокрый снег.

Подобная картина будет наблюдаться и в центральных областях, однако ближе к концу месяца погода будет более хаотичной.

В восточных областях вторая половина месяца будет представлять собой чреду похолоданий и потеплений, которые будут сменять друг друга примерно через каждые три дня.

А вот на юге относительно теплая погода будет сохраняться вплоть до второй недели ноября. В последние дни октября там ожидается существенное похолодание, однако надолго оно не задержится.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Владимир Деркач подробно рассказал в комментарии "Телеграфу" о том, какой погоды стоит ждать украинцам в октябре и ноябре этого года.