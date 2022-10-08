Жестокий атмосферный фронт разрушит "бабью идиллию": где ждать дождей на выходных (видео)

После небольшого снижения температуры в Украину вернется тепло

С приходом бабьего лета настроение украинцев наверняка улучшилось, тем более, что впереди – теплые и радостные выходные.

Так, согласно прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в субботу, 8 октября, в западных областях осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман с ухудшением видимости до 200 – 500 метров. Ветер южный / юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +4…+9 °С, днём +17…+22 °С.

На севере Украины малооблачно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменных направлений, днём юго-восточный, 3 – 8 м/с. Минимальная температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +3…+8 °С, днём столбик термометра покажет значения +15…+20 °С.

В центральных областях осадков не предвидится. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +5…+10 °С, днём +17…+22 °С.

В южной части Украины будет сухо и тепло. Ветер восточный, 5 – 10 м/с. Ночью температура опустится до +9…+14 °С, днём воздух прогреется до +18…+23 °С.

В восточных областях ожидается сухая и малооблачная погода. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+10 °С, днём +17…+22 °С.

Погода в Украине в субботу, 8 октября

Но уже "в воскресенье, 9-го октября попытается нарушить бабью идиллию атмосферный фронт", — пишет в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

При этом в западных областях ночью и утром малоподвижный холодный фронт принесёт местами небольшие дожди. Днём без существенных осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+11 °С, днём +13…+18 °С.

В северных областях Украины ночью без осадков, днём и вечером местами пройдёт небольшой дождь. Ветер южный с переходом на западный, 5 – 10 м/с. Ночью минимальная температура воздуха составит +3…+8 °С, днём столбики термометров покажут значения +13…+18 °С.

В центральной части страны переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °С, днём +17…+22 °С.

На юге Украины без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный / северо-восточный, 3 – 8 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит +9…+14 °С, максимальная днём достигнет +18…+23 °С.

В восточной части страны осадков не предвидится. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днём +18…+23 °С.

Погода в Украине в воскресенье, 9 октября

На следующий день, в понедельник на Левобережье временами дожди, на остальной территории без осадков; температура ночью 4-11°, в западных областях 0-5° тепла, днем в Украине 10-16° — такой прогноз дали в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на выходные и на понедельник

В дальнейшем теплая погода будет преобладать в столичном регионе.

Погода в Киеве на 10 дней

На Западе теплую субботу сменит дождливое воскресенье.

Погода в западных областях на 10 дней

На Юге воскресенье, наоборот, будет более теплым. Примерной такой же станет и вся последующая неделя.

Погода в южных областях на 10 дней

Порадует тепло и жителей центральных областей.

Погода в Центре на 10 дней

Главной же "погодной" новостью недели станет то, что тепло задержится в Украине, радуя всех "комфортными плюсами" на термометрах.