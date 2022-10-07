Жара до +22 тепла: синоптики рассказали, где в Украине будет теплее всего в эти выходные

Южным регионам с температурными показателями повезет больше всего

В Украину наконец-то пришло долгожданное "бабье лето" с теплой и ясной погодой. Синоптики говорят, что в ближайшие дни жара будет аномальной как для осени, а температура воздуха в зависимости от региона достигнет от +15 до +20 градусов тепла.

Об этом рассказала народная синоптика Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, солнце начало пригревать почти все украинские регионы с 7 октября, но тепло задержится еще на несколько дней.

Погода в Украине на выходные 8-9 октября

По прогнозу синоптиков, в эту субботу и воскресенье утреннее время будет достаточно туманным, в частности, в центральных и южных областях (в субботу) и в северо-восточных (в воскресенье).

Карты утренних туманов в Украине на субботу и воскресенье

Однако, температурные показатели в эти выходные будут комфортными, а местами даже аномально жаркими.

Так, 8 октября в Украине будет сухо, солнечно и тепло – днем ожидается +15+20 градусов тепла. Местами, в частности, в Николаевской, Одесской и Херсонской области, будет до +22 градусов тепла.

Погода в Украине на 8 октября

А 9-го октября попробует в "бабье лето" вмешаться атмосферный фронт, который повлечет за собой небольшие дожди в западных, северных областях и Винницкой области. На остальной территории Украины в воскресенье будет так же сухо. Температура воздуха будет +15+20 градусов.

Погода в Украине 9 октября

Ранее "Телеграф" сообщал, чего ожидать от погоды в Украине до конца октября. Также мы писали, когда бабье лето "испортят" дожди.