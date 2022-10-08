Жорстокий атмосферний фронт зруйнує "бабину ідилію": де чекати дощів на вихідних (відео)

Після невеликого зниження температури в Україну повернеться тепло

З приходом бабиного літа настрій українців, напевно, покращився, тим більше, що попереду – теплі та радісні вихідні.

Так, згідно з прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у суботу, 8 жовтня, у західних областях опадів не очікується. Вночі та вранці місцями туман із погіршенням видимості до 200 – 500 метрів. Вітер південний/південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9°С, удень +17…+22°С.

На півночі України малохмарно, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер вночі мінлива хмарність, удень південно-східний, 3 – 8 м/с. Мінімальна температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +3…+8 °С, вдень стовпчик термометра покаже значення +15…+20 °С.

У центральних областях опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +5…+10°С, удень +17…+22°С.

У південній частині України буде сухо та тепло. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі температура опуститься до +9…+14 °С, вдень повітря прогріється до +18…+23 °С.

У східних областях очікується суха та малохмарна погода. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, удень +17…+22 °С.

Погода в Україні у суботу, 8 жовтня

Але вже " в неділю, 9-го жовтня "бабину ідилію" спробує порушити атмосферний фронт", — пише у своєму Facebook синоптик Наталія Діденко.

При цьому в західних областях вночі та вранці малорухливий холодний фронт принесе подекуди невеликі дощі. Вдень без істотних опадів. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, удень +13…+18 °С.

У північних областях України вночі без опадів, вдень та увечері місцями пройде невеликий дощ. Вітер південний із переходом на західний, 5 – 10 м/с. Вночі мінімальна температура повітря становитиме +3…+8 °С, днем стовпчики термометрів покажуть значення +13…+18 °С.

У центральній частині країни мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6…+11°С, удень +17…+22°С.

На півдні без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний/північно-східний, 3-8 м/с. Мінімальна температура повітря вночі становитиме +9…+14 °С, максимальна вдень досягне +18…+23 °С.

У східній частині країни опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+9°С, днем +18...+23°С.

Погода в Україні в неділю, 9 жовтня

Наступного дня у понеділок на Лівобережжі часом дощі, на решті території без опадів; температура вночі 4-11°, у західних областях 0-5° тепла, вдень в Україні 10-16° – такий прогноз дали в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на вихідні та на понеділок

Надалі тепла погода переважатиме у столичному регіоні.

Погода в Києві на 10 днів

На Заході теплу суботу змінить дощова неділя.

Погода в західних областях на 10 днів

На Півдні неділя, навпаки, буде теплішою. Приблизним таким самим стане і весь наступний тиждень.

Погода в південних областях на 10 днів

Порадує тепло також мешканців центральних областей.

Погода в Центрі на 10 днів

Головною ж "погодною" новиною тижня залишається те, що тепло затримається в Україні, радуючи всіх "комфортними плюсами" на термометрах.