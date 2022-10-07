Спека до +22 тепла: синоптики розповіли, де в Україні буде найтепліше цими вихідними

Південним регіонам з температурними показниками пощастить найбільше

В Україну нарешті прийшло довгоочікуване "бабине літо" з теплою та ясною погодою. Синоптики кажуть, що найближчими днями спека буде аномальною як для осені, а температура повітря в залежності від регіону досягне від +15 до +20 градусів тепла.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко на власній сторінці у Facebook. За її словами, сонце почало пригрівати майже всі українські регіони з 7-го жовтня, але тепло затримається ще на кілька днів.

Погода в Україні на вихідні 8-9 жовтня

За прогнозом синоптиків, цієї суботи та неділі ранкова пора буде досить туманною, зокрема, у центральних та південних областях (у суботу) та у північно-східних (у неділю).

Карти ранкових туманів в Україні на суботу та неділю

Однак, температурні показники цими вихідними будуть комфортними, а місцями навіть аномально спекотними.

Так, 8 жовтня в Україні буде сухо, сонячно та тепло — вдень очікується +15+20 градусів тепла. Місцями, зокрема у Миколаївській, Одеській та Херсонській області, буде до +22 градусів тепла.

Погода в Україні на 8 жовтня

А 9-го жовтня спробує у "бабине літо" втрутиться атмосферний фронт, який спричинить невеликі дощі у західних, північних областях та на Вінниччині. На решті території України в неділю буде так само, сухо. Температура повітря +15+20 градусів.

Погода в Україні 9 жовтня

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого очікувати від погоди в Україні до кінця жовтня. Також ми писали, коли бабине літо "зіпсують" дощі.