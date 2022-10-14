В Киеве будет "красиво", а в Карпатах – снег: синоптики поспорили, когда закончится "бабье лето"

По мнению народного синоптика, в ближайшее время погода вряд ли испортится

В соответствии с прогнозами синоптиков, в большинстве регионов Украины в ближайшие несколько дней будет царить "бабье лето".

Так, по мнению известного синоптика Натальи Диденко, погоду в Украине на Покрову будет определять антициклон, поэтому дождей пока что не предвидится. В то же время стоит ждать ночных и утренних туманов, в которых видимость будет снижаться до 300-500 метров.

При этом столбики термометров, считает специалист, будут колебаться около +1+7 градусов, на крайнем юге +6+11 градусов, на северо-востоке и в Карпатах от 1 мороза до 4 градусов тепла.

Погода в Украине на Покрову

Днем 14 октября температура воздуха поднимется до +12+17 градусов, в Сумской, Харьковской, Полтавской и Черниговской областях +9+13 градусов.

"В Киеве на Покровы, в День защитника и защитниц Украины будет красиво – без дождя, с утренним туманом и дневной температурой воздуха до +14 градусов", — отмечает знаток погоды.

Но как будет развиваться метеоситуация в дальнейшем? Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня считает, что 17−18 октября будет поле повышенного давления, которое определит погоду в Украине преимущественно без осадков. Температура по ночам ожидается 1−8 тепла, днем 10−15 выше нуля, а вот в западных областях 18 октября столбики термометров могут подняться до отметок 20 градусов тепла.

Затем 19−20 октября ожидаются атмосферные фронты, которые на севере-западе принесут дожди, в Карпатах — мокрый снег. Температура по ночам ожидается 8−13 тепла, днем 19 октября 13−18 выше нуля, а вот 20 октября возможно снижение температуры, кроме востока, до 5−12 тепла (в Карпатах ночью и днем около 0).

С коллегами не согласен народный синоптик Стас Щедрин.

"В последнее время много говорят о том, что в Украину идет похолодание и снегопады и сразу появляется мнение "Какие снегопады"? Ну бред же", — пишет он в социальной сети, отмечая, что это его личное мнение.

"Лично я считаю никаких снегопадов точно не ожидается и наоборот бабье лето только в самом разгаре. И добавлю, что лично думаю по снегопадам: подобные прогнозы не правдивы, ну разве только в Карпатах на днях возможен снег", — добавляет народный синоптик.

Метеоситуация в Европе (карта Стаса Щедрина)

В свою очередь, специалисты с сайта "Ну и погода" считают, что в столице дождей и снега не предвидится, а температура воздуха будет повышаться до 18 октября.

Погода в Киеве на ближайшие дни

Примерно так же будет складываться ситуация в западных областях, после чего начнется снижение температуры.

Погода во Львове на ближайшие дни

Также без дождей обойдутся жители центральных областей.

Погода в центральных областях

А на Юге, как всегда, будет очень тепло и комфортно, и тоже без всяких намеков на дождь.

Погода в южных областях

Поэтому о том, кто прав – народный синоптик или Укргидрометцентр – станет понятным через несколько дней.

Напомним, что в комментарии "Телеграфу" кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич заявил, что скачок температуры в сторону "плюсов" наступит с 17 октября, но продлится он недолго.