У Києві буде "красиво", а в Карпатах – сніг: синоптики посперечалися, коли закінчиться "бабине літо"

На думку народного синоптика, найближчим часом погода навряд чи зіпсується.

Відповідно до прогнозів синоптиків, у більшості регіонів України в найближчі кілька днів пануватиме "бабине літо".

Так, на думку відомого синоптика Наталії Діденко, погоду в Україні на Покрову визначатиме антициклон, тож дощів поки що не передбачається. У той же час варто чекати на нічні та ранкові тумани, в яких видимість знижуватиметься до 300-500 метрів.

При цьому стовпчики термометрів, вважає спеціаліст, коливатимуться близько +1+7 градусів, на крайньому півдні +6+11 градусів, на північному сході та в Карпатах від 1 морозу до 4 градусів тепла.

Погода в Україні на Покрову

Вдень 14 жовтня температура повітря підніметься до +12+17 градусів, у Сумській, Харківській, Полтавській та Чернігівській областях +9+13 градусів.

"У Києві на Покрови, у День захисника та захисниць України буде красиво – без дощу, з ранковим туманом та денною температурою повітря до +14 градусів", — зазначає знавець погоди.

Але як розвиватиметься метеоситуація надалі? Заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня вважає, що 17-18 жовтня буде поле підвищеного тиску, який визначить погоду в Україні переважно без опадів. Температура ночами очікується 1-8 тепла, вдень 10-15 вище за нуль, а ось у західних областях 18 жовтня стовпчики термометрів можуть піднятися до позначок 20 градусів тепла.

Втім, вже 19-20 жовтня очікуються атмосферні фронти, які на північному заході принесуть дощі, в Карпатах — мокрий сніг. Температура ночами очікується 8-13 тепла, вдень 19 жовтня 13-18 вище нуля, а ось 20 жовтня можливе зниження температури, крім сходу, до 5-12 тепла (у Карпатах вночі та вдень близько 0).

З колегами не погоджується народний синоптик Стас Щедрін.

"Останнім часом багато говорять про те, що в Україну йде похолодання та снігопади і одразу з’являється думка "Які снігопади"? Ну марення ж", — пише він у соціальній мережі, зазначаючи, що це його особиста думка.

"Особисто я вважаю жодних снігопадів точно не очікується і навпаки бабине літо тільки в самому розпалі. І додам, що особисто думаю по снігопадах: подібні прогнози не правдиві, ну хіба тільки в Карпатах днями можливий сніг ", — додає народний синоптик.

Метеоситуація в Європі (карта Стаса Щедріна)

У свою чергу фахівці з сайту "Ну і погода" вважають, що в столиці дощів і снігу не передбачається, а температура повітря підвищуватиметься до 18 жовтня.

Погода в Києві на найближчі дні

Приблизно так само складатиметься ситуація у західних областях, після чого почнеться зниження температури.

Погода у Львові на найближчі дні

Також без дощів обійдуться мешканці центральних областей.

Погода в центральних областях

А на Півдні, як завжди, буде дуже тепло та комфортно, і теж без жодних натяків на дощ.

Погода в південних областях

Тому про те, хто має рацію – народний синоптик чи Укргідрометцентр – стане зрозумілим через кілька днів.

Нагадаємо, що у коментарі "Телеграфу" кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич заявив, що стрибок температури у бік "плюсів" настане з 17 жовтня, але триватиме він недовго.