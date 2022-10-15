Три дні "посухи" та настання піку "бабиного літа": синоптики розповіли про погоду на вихідних (відео)

На початку наступного тижня на українців чекає нетривале підвищення температури

Незважаючи на невеликий "різнобій" у думках синоптиків щодо піку "бабиного літа", відносно вихідних їх думки одностайні: у наступні три доби буде без опадів.

Такий прогноз дають в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на вихідні

"Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-7° тепла, на Лівобережжі місцями 0-3° морозу; вдень 10-15° тепла, у понеділок до 18°; -17 вересня у західних областях вночі 6-11° тепла, вдень 17-22°", — йдеться у повідомленні.

Погода на 15 жовтня

Про те, як буде складатися ситуація після "трьох днів без дощів", "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, стрибок температури у бік "+" настане з початку наступного тижня. Так, 17-18 жовтня очікується підвищення температури повітря по всій території країни на 4-6 градусів. Найбільш високі показники очікуються у західних, південних та північно-західних регіонах України. Тут вдень температура повітря коливатиметься в межах від 18 до 23 градусів тепла. Істотно потеплішають і ночі, каже синоптик.

"Проте цей період щодо високих температур виявиться короткочасним і вже з 20 жовтня нова порція холодного повітря з півночі знизить температурний фон в Україні на 4-7 градусів. Знов повернуться негативні температури в нічний час, а вдень повітря прогріватиметься не більше ніж до +8...+13 °С", — прогнозує Кібальчич.

Також синоптик зазначив, що суттєвих опадів у найближчі 10 днів не передбачається, лише 19-20 жовтня є ймовірність невеликих дощів у північних, центральних та східних регіонах України.

Він додав, що у найближчі 7-10 діб погодні умови в нашій країні визначатимуться впливом зон підвищеного атмосферного тиску та антициклональною циркуляцією.

Висновки Ігоря Кібальчича підтримують його колеги з "погодних" сайтів.

На їхню думку, у Києві температура повітря трохи знизиться тільки до кінця місяця.

Прогноз погоди у Києві на найближчий тиждень

Приблизно така ж ситуація чекає і на жителів західних областей.

Прогноз погоди у західних областях

У Центрі температура також суттєво знизиться у нічний час.

Прогноз погоди на тиждень у центральних областях

І лише на Півдні погода зберігатиме оптимістичний настрій.

Прогноз погоди на тиждень у південних областях.

Втім, українцям у всіх областях не варто засмучуватися, оскільки плюсова температура зберігатиметься в нашій країні практично до кінця листопада, а в першій половині буде багато днів, коли стовпчики термометра утримуватимуться на відмітках вище +10 градусів.