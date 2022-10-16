"Синоптическая красота": сколько дней в Украине продержится комфортная погода

Жители большинства областей смогут в течение нескольких дней наслаждаться солнечными днями

В соответствии с "обещаниями" синоптиков, в ближайшие дни в большинстве областей ожидается хорошая погода.

"В воскресенье погода в стране останется сухой. Существенных осадков не предвидится. Ночью и утром возможны туманы, видимость может снижаться до 300 м", — передает "Метеопрог".

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Такой прогноз подтверждает и синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, до вторника включительно в Украине будет стоять хорошая стабильная погода. Солнышко, временами туманы, ночной уже небольшой морозец, днем ​​+10+15, на западе и юге +14+19 градусов.

"С воскресенья до вторника будет синоптическая красота, сухо, солнечно, желтые листики, красный виноград, пушистые туманы, подмороженная ночь, теплый свежий день", — обращается специалист к жителям столицы и Киевской области.

В среду-четверг увеличится облачность, ожидается похолодание. В частности, в столице 19-20 октября следует ждать дождика и похолодания.

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Через сутки намного холоднее станет и в западных областях.

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На два дня холод захватит в свои объятья даже центр страны.

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И только на Юге падение температуры будет не таким заметным.

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