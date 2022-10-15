Морозы придут рано, но не ко всем: чего украинцам ждать от погоды в ноябре

Какой будет погода в Украине в ноябре

Октябрь в Украине продолжит радовать относительно теплой погодой с одним кратковременным периодом ощутимого похолодания, а вот ноябрь начнется с похолодания и дождей, а закончится морозами и снегом.

Как говорится в прогнозе Гисметео, в средине следующей недели стоит ждать похолодания, которое может даже принести в ряд областей мокрый снег. Однако после этого относительно теплые дни вернутся, а местами до конца месяца стоит ждать даже до +20 градусов. А вот ноябрь для большинства украинцев будет сырым и облачным.

В западной части нашей страны, конец октября принесет сильные осадки, которые опустят температуру воздуха в район +5 градусов. После этого возвращения тепла в этом году уже ждать не придется. Небольшие потепления в течении последнего осеннего месяца еще будут, но температура выше +10 градусов не поднимется.

Ближе к последней декаде месяца дожди сменятся мокрым снегом, а температура воздуха будет качаться в районе ноля вплоть до наступления зимы.

Жителям центральных областей повезет еще меньше, поскольку там температура воздуха будет удерживаться в среднем на пару градусов ниже, чем на западе. При этом уже в начале второй декады стоит быть готовыми к ночным "минусам".

Начало ноября будет более теплым в восточных областях, а похолодание туда доберется ко второй неделе месяца. Подобно к центральным областям, в начале второй декады стоит быть готовыми к ночным морозам.

Для жителей южных областей синоптики прогнозируют более теплую погоду, по крайней мере ночные морозы стоит ждать там лишь в самом конце месяца.

Как сообщал "Телеграф" ранее, синоптики рассказали, когда из Украины уйдет бабье лето с последней теплой погодой.