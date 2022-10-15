Морози прийдуть рано, але не до всіх: чого українцям чекати від погоди в листопаді

Якою буде погода в Україні у листопаді

Жовтень в Україні продовжить радувати щодо теплої погоди з одним короткочасним періодом відчутного похолодання, а ось листопад розпочнеться з похолодання та дощів, а закінчиться морозами та снігом.

Як йдеться у прогнозі Гісметео, у середині наступного тижня варто чекати на похолодання, яке може навіть принести до низки областей мокрий сніг. Однак після цього відносно теплі дні повернуться, а подекуди до кінця місяця варто чекати навіть до +20 градусів. А ось листопад для більшості українців буде сирим та хмарним.

У західній частині нашої країни кінець жовтня принесе сильні опади, які опустять температуру повітря в район +5 градусів. Після цього повернення тепла цього року вже чекати не доведеться. Невеликі потепління протягом останнього осіннього місяця ще будуть, але температура вище +10 градусів не підніметься.

Ближче до останньої декади місяця дощі зміняться мокрим снігом, а температура повітря гойдатиметься в районі нуля аж до настання зими.

Жителям центральних областей пощастить ще менше, оскільки там температура повітря утримуватиметься в середньому на кілька градусів нижче, ніж на заході. При цьому вже на початку другої декади варто бути готовими до нічних "мінусів".

Початок листопада буде теплішим у східних областях, а похолодання туди дістанеться до другого тижня місяця. Подібно до центральних областей, на початку другої декади варто бути готовими до нічних морозів.

Для мешканців південних областей синоптики прогнозують теплішу погоду, принаймні нічні морози варто чекати там лише наприкінці місяця.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, синоптики розповіли, коли з України піде бабине літо з останньою теплою погодою.