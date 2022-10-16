"Синоптична краса": скільки днів в Україні протримається комфортна погода

Жителі більшості областей зможуть протягом кількох днів насолоджуватися сонячними днями

Відповідно до "обіцянок" синоптиків, найближчими днями в більшості областей очікується хороша погода.

"У неділю погода в країні залишиться сухою. Суттєвих опадів не передбачається. Вночі та вранці можливі тумани, видимість може знижуватися до 300 м", — передає "Метеопрог".

Погода в Україні 16 жовтня

Такий прогноз підтверджує синоптик Наталія Діденко.

За її словами, до вівторка включно в Україні стоятиме хороша стабільна погода. Сонечко, часом тумани, нічний уже невеликий морозець, вдень +10+15, на заході та півдні +14+19 градусів.

"З неділі до вівторка буде синоптична краса, сухо, сонячно, жовті листочки, червоний виноград, пухнасті тумани, підморожена ніч, теплий свіжий день", — звертається фахівець до мешканців столиці та Київської області.

У середу-четвер збільшиться хмарність, очікується похолодання. Зокрема, у столиці 19-20 жовтня слід чекати дощу та похолодання.

Погода у столиці на 2 тижні

За добу набагато холодніше стане і у західних областях.

Погода в західних областях

На два дні холод захопить у свої обійми навіть центр країни.

Метеоситуація у центральному регіоні

І лише на Півдні падіння температури буде не таким помітним.

Погода на півдні країни

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода у листопаді.