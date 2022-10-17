"Дні як писаночка": синоптики розповіли про погоду до кінця тижня і про те, коли чекати жахливих "мінус 20"

Поки що погода продовжує радувати українців – чи надовго?

В Україні продовжує царювати та пахнути комфортна погода, яку обіцяли синоптики.

"17-го жовтня в Україні — знову чудова погода, сухо, сонячно, вдень потеплішає. У вівторок - ще тепліше, до +17+22 градусів ", — пише у соціальній мережі Наталія Діденко. – У Києві понеділок та вівторок будуть як писаночка – гарними, сонячними, яскравими та теплими ”.

Але вже в середу, 19 жовтня, атмосферні фронти принесуть невеликі дощі вночі у західні та північні області України, вдень також у центральні регіони та Харківщину. З такою пересторогою виступив синоптик Ігор Кібальчич.

Вітер цього дня, за його інформацією, буде західним/північно-західним, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +5…+10 °С, у південній частині та Приазов’ї +4…-1 °С. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок +13…+18 °С, на Одещині місцями до +21 °С.

У четвер, 20 жовтня, вночі невеликі дощі пройдуть у більшості областей країни, вдень у північних, центральних та східних областях помірні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря помітно знизиться. Вночі +3…+8 °С, у центральних та південних областях +7…+12 °С. Вдень +6…+11 °С, у південній частині та на крайньому сході до +15 °С.

У п’ятницю, 21 жовтня, вночі та вранці пройде дощ місцями з мокрим снігом на сході України. На решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі у західних та північних областях опуститься до 0…-5 °С, на решті +1…+6 °С. Вдень максимальна температура становитиме +6…+11 °С.

На вихідні, 22 – 23 жовтня, на більшій частині території України переважатиме антициклональний характер погоди, проте малорухливий атмосферний фронт із центральної Європи спричинить невеликі дощі у західних, Одеській та Миколаївській областях. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі буде в межах +2...-3°С, удень +8...+13°С.

Потім погода буде в столиці більш-менш стерпною до кінця місяця, але вже в другий день листопада намічається різке зниження температури, а 10 листопада на киян чекає перший "мінус" – такий прогноз наводить сайт GisMeteo.

Погода на місяць у Києві

У західних областях "перехід до мінусів" заплановано на 8-9 листопада.

Погода в західних областях

Погіршиться наприкінці першої декади погодна ситуація у Центрі.

Погода в центральних областях

І лише південні області залишатимуться "останнім оплотом тепла" – там до початку листопада не очікується "мінусових температур", і "перший нуль" з’явиться у перший день грудня.

Погода на Півдні

На щастя, зима "піде українцям назустріч" – довго й сильно морозити не буде, лише зрідка. Але його відчують не всі жителі країни, вважає народний синоптик Стас Щедрін.

"Буде відносно тепло, десь трохи холодніше, десь трохи тепліше. Середня температура – від мінус двох до мінус п’яти. Серйозних хвиль похолодань буде лише дві – наприкінці січня та на початку лютого. Тоді температура впаде до -20 і може опуститися навіть нижче. Але це будуть короткочасні періоди, і торкнеться така погода тільки західних та північних областей.

Поки що ж українцям можна розслабитися і зосередитися на останніх днях "бабиного літа" – адже похмура та "похмура" погода ще встигне набриднути.